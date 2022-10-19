В Татарстане и других регионах ПФО вводится базовый режим готовности

Татарстан по указу президента России Владимира Путина отнесен к группе субъектов, где действует «уровень базовой готовности». Такой режим действует и в остальных регионах Приволжского федерального округа.

Так, главы регионов наделяются дополнительными полномочиями: «Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержания общественного порядка, повышения устойчивости работы экономики, промышленности, налаживания и расширения выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции».



Для координации работы они получат полномочия создавать соответствующие штабы, правительство и ведомства должны оказывать им содействие.



Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября. В приграничных с Украиной и новыми регионами регионах введен средний уровень реагирования. Такой режим объявлен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.



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Татьяна Леухина