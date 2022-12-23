Открытие катка в парке «Черное озеро» в Казани перенесли

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани перенесли дату открытия катка в парке «Черное озеро» на 26 декабря — со следующего понедельника каток заработает в техническом режиме, сообщили в Дирекции парков и скверов города.



О графике работы катка в период технического открытия, а еще о программе официального открытия сообщат чуть позже.

Каток под открытым небом в парке «Черное озеро» заработает уже в шестой раз, но впервые у него будет своя концепция на весь зимний сезон:

— Главной темой программы станет «Отражение» как противопоставление черного и белого, хорошего и плохого, доброго и злого, — сообщили в Дирекции.

Также около катка появится арт-объект «Черная арка» — она послужит своеобразным отражением знакомой казанцам достопримечательности парка — «Арки влюбленных». Акустический эффект арки будет передан на арт-объекте в виде надписей-палиндромов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Официальное открытие катка в казанском парке «Черное озеро» было запланировано на 23 декабря, в 18:00.

В новогоднюю ночь каток на «Черном озере» проработает до 3:00. Вход на каток со своими коньками будет бесплатным. Для аренды будут доступны 400 пар коньков.



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Маргарита Головатенко