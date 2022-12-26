За 11 месяцев в Татарстане зарегистрировали 20 преступлений экстремистской направленности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе — ноябре 2022 года в Татарстане зарегистрировали 20 преступлений экстремистской направленности. Столько же за этот период их выявили в Башкирии, Удмуртии и Кировской области, следует из данных Генпрокуратуры России.

Для сравнения, за январь — октябрь текущего года в Татарстане выявили 14 преступлений экстремистской направленности. За первые 11 месяцев 2021 года их зарегистрировали 26.

По итогам января - ноября 2022 года на первом месте по количеству зарегистрированных преступлений экстремистской направленности находится Москва — 191. Следом в рейтинге расположились Ставропольский край и Дагестан.

скриншот портала правовой статистики

За январь — ноябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 48 474 преступления. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России.

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Татьяна Демина