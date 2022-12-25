Татарстан занимает 7-е место в России по количеству зарегистрированных преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь — ноябрь 2022 года зарегистрировали 48 474 преступления. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России.

Лидером по количеству выявленных за 11 месяцев преступлений стала Москва — 126 917. Это в 2,6 раза больше, чем в Татарстане.

На 2-м месте в рейтинге по количеству зарегистрированных за январь — ноябрь преступлений находится Краснодарский край (71 451), на третьем — Московская область (68 558), на четвертом — Санкт-Петербург (58 085), на пятом — Челябинская область (57 856), на шестом — Ростовская область (52 495). В топ-10 также попали Свердловская область, Башкирия и Самарская область.

скриншот портала правовой статистики

Минимальное количество преступлений за 11 месяцев 2022 года выявили в Ненецком автономном округе — 630.

Напомним, с января по октябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 44 440 преступлений. Республика находилась также на седьмом месте в рейтинге регионов России по их количеству.

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Татьяна Демина