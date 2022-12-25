Александр Новак сообщил, что Россия добудет не менее 500 млн тонн нефти в следующем году

Россия сможет добыть в 2023 году не менее 490—500 млн тонн нефти. Об этом ТАСС заявил вице-премьер страны Александр Новак.

По его словам, это получится сделать даже в условиях введенного 5 декабря эмбарго на поставку нефти в ЕС и аналогичной меры по нефтепродуктам, которая начнет действовать с 5 февраля.

— Не исключаю, что в 2023 году будут риски снижения добычи в определенные периоды. Возможно, на пике мы сократим ее на 7—8%. Однако в целом по году мы добудем не менее 490—500 млн тонн. Но повторюсь, многое будет зависеть от логистики, — сказал Александр Новак.

Фото: pixabay.com

Вице-премьер подчеркнул, что нефть и нефтепродукты России будут востребованы в 2023 году, несмотря на введение Евросоюзом эмбарго на нефть и нефтепродукты.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, страна принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам. Москва будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек.

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Айрат Назипов