Глава Минфина Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам и будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.



— Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено, сказал он в интервью телеканалу Asharq News.

Глава Минфина упомянул, что Россия будет искать новых потребителей нефти, так как спрос на нее будет расти. Есть вероятность, что это будет дороже.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко