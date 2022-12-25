Аналитик назвал альтернативные рынки для российских углеводородов

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко рассказал о странах, с которыми Россия активно будет торговать углеводородами. Его цитирует RT.

— Остается развивать альтернативные маршруты. Есть крупные потребители углеводородов, которые не поддержали санкции. Например, Индия, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Они для нас являются приоритетными рынками. Мы активно развиваем логистические схемы, — сказал Мищенко.

По его словам, установление потолка цен странами Запада разрушает рыночные механизмы ценообразования, которые создавались десятилетиями.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, страна принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам. Москва будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек.



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Айрат Назипов