Россияне назвали самые худшие подарки на Новый год

Жители России стали более придирчиво относиться к получаемым подаркам на Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, в котором приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Антирейтинг плохих подарков возглавили носки, пижамы или тапочки. На такой презент жаловались 7% россиян. Еще 6% сообщили, что самый неудачный подарок для них — это сувениры: новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки, брелоки.

По 5% опрошенных огорчились, получив сладости, косметические средства или парфюмерию — духи, пену для бритья и т. п. В антирейтинг неудачных новогодних подарков вошли также кухонные принадлежности — полотенца, кружки, сковородки и прочая утварь.

Еще 8% рассказали о других подарках, которые их отнюдь не порадовали: в их числе весы, бенгальские огни, наборы инструментов, коньки, цветы, купоны и т. д.

Фото: pxhere.com

Также 34% опрошенных ответили, что не получали плохих подарков, а 18% признались, что самое худшее для них — это отсутствие хоть какого-то знака внимания в праздничный день.

Если говорить о мужчинах, то они, как правило, не рады носкам, белью и тапочкам. У женщин же раздражение вызывают сувениры, косметика и кухонные принадлежности.

Напомним, что, согласно исследованию, в преддверии Нового года чаще всего жители Татарстана покупают гирлянды, электронику, парфюмерию, сладости и елочные игрушки.



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Айрат Назипов