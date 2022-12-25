В Елабужском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму
В Елабужском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через реку Каму, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Работа ледовой переправы по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района возобновлена в 06.10 25 декабря.
Переправа работает круглосуточно, допустимая масса автотранспорта до 3,5 тонны.
Переправу закрывали в связи с выходом воды на лед и плохими погодными условиями.
Напомним, сегодня в Татарстане с 10.00 из-за плохих погодных условий приостанавливали работу две ледовые переправы: Зеленодольск — Нижние Вязовые и Аракчино — Верхний Услон.
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