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В Елабужском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму

12:12, 25.12.2022
В Елабужском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Елабужском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через реку Каму, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Работа ледовой переправы по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района возобновлена в 06.10 25 декабря.

Переправа работает круглосуточно, допустимая масса автотранспорта до 3,5 тонны.

Переправу закрывали в связи с выходом воды на лед и плохими погодными условиями.

Напомним, сегодня в Татарстане с 10.00 из-за плохих погодных условий приостанавливали работу две ледовые переправы: Зеленодольск — Нижние Вязовые и Аракчино — Верхний Услон.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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