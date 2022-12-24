В Татарстане из-за непогоды приостановили работу двух ледовых переправ

Сегодня в Татарстане с 10.00 из-за плохих погодных условий приостановили работу двух ледовых переправ. Речь идет о переправе Зеленодольск-Нижние Вязовые и Аракчино — Верхний Услон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что работа переправ будет прекращена ориентировочно на сутки.

Переправа Зеленодольск-Нижние Вязовые открылась 12 декабря. Она проходит по Волге и соединяет два населенных пункта. Ее протяженность составляет 1,5 км, а воспользовавшись ею, автомобилисты могут сократить маршрут на 60 км.

Толщина льда на Волге составляет 25 и 26 см. Это позволяет автомобилям грузоподъемностью 2,5 тонны свободно проезжать по ледовой дороге. Стоимость проезда по ледовой переправе, по сравнению с 2021 годом, не изменилась. Она составляет 250 рублей в один конец.

Фото: mchs.tatarstan.ru

22 декабря в Татарстане открылась ледовая переправа Старое Аракчино — Верхний Услон. Она работает круглосуточно, а стоимость проезда для автомобилей составляет 300 рублей. Стоит отметить, что допустимая масса автотранспорта не должна превышать 3,5 тонны.

— Самое главное при пользовании ледовой переправой — соблюдение простейших правил безопасности. Они вывешены на специальных стендах при въезде на переправу. Участникам движения необходимо не нарушать скоростной режим, двигаться со скоростью не более 20 км в час, обязательно отстегнуть ремни безопасности и соблюдать интервал движения между машинами, — рассказывал заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по республике, главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

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Максим Кокунин