В Елабужском районе Татарстана из-за выхода воды на лед временно закрылась переправа через Каму

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в Елабужском районе Татарстана с 13.00 приостановилась работа ледовой переправы через Каму по маршруту «населенный пункт Покровское — поселок Красный Ключ». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что переправа закрыта в связи с выходом воды на лед и плохими погодными условиями.

Напомним, сегодня в Татарстане с 10.00 из-за плохих погодных условий приостановили работу две ледовые переправы. Речь идет о переправе Зеленодольск — Нижние Вязовые и Аракчино — Верхний Услон. Работа переправ будет прекращена ориентировочно на сутки.

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Максим Кокунин