Welt: ФРГ рискует оказаться в зависимости от Катара из-за отказа от газа из России

Германия, стремясь отказаться от российских энергоресурсов, может попасть в зависимость от других стран, включая Катар, сказано в материале, опубликованном в газете Die Welt.



Издание отмечает, что энергетический кризис дал новые рычаги воздействия государствам Персидского залива. Они входят в число крупнейших поставщиков нефти в мире, особенно Саудовская Аравия, а Катар является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ).

Европейские политики в этом году совершили много поездок в зону Персидского залива именно по этой причине — чтобы заключить новые контракты на поставки. Однако, как считают авторы публикации, европейцы попали из одной непростой ситуации в другую.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

19 декабря министры энергетики стран Евросоюза договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Он составит 180 евро за МВт·ч. При этом еще на прошлой неделе Владимир Путин заявил, что страна будет искать других более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки стран Запада установить потолок цен на российский газ не останутся без ответа.

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Маргарита Головатенко