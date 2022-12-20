В Кремле оценили идею Евросоюза установить потолок цен на газ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки стран Запада установить потолок цен на российский газ не останутся без ответа. Его цитирует «РИА-Новости».

— Здесь принципы те же. Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы. Потребуется время, чтобы тщательно взвесить за и против. Чуть-чуть затянулся процесс по нефти, — отметил Песков.

Он добавил, что реакция России на газовые решения будет аналогична действиям Москвы по нефтяному вопросу.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, накануне министры энергетики стран Евросоюза договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Он составит 180 евро за МВт·ч.

При этом еще на прошлой неделе Владимир Путин заявил, что страна будет искать других более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка.

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Айрат Назипов