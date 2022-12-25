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В Татарстане запустили 95 построенных в 2022 году зарядных станций для электромобилей

08:26, 25.12.2022 1
В Татарстане запустили 95 построенных в 2022 году зарядных станций для электромобилей
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в субботу запустили построенную электрозарядную инфраструктуру для электромобилей — в 2022 году в регионе установили 95 быстрых зарядных станций, сообщили ТАСС в АО «Сетевая компания». Станции построили по федеральной программе развития инфраструктуры электрозарядных станций.

— <…> вся программа полностью выполнена. <…> Освоено около 500 млн рублей, из них 177 млн рублей — субсидии из федерального центра, — сказал генеральный директор компании Ильшат Фардиев на церемонии запуска на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Электрозаправки установили в шести городах и девяти районах республики. Места размещения зарядных станций определили совместно с Минпромторгом республики. С 1 января зарядить автомобиль можно будет через мобильное приложение компании.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В декабре почти на 20% увеличили объем финансирования государственной программы по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в Татарстане. Финансирование выросло с почти 267,5 млн рублей до 322,6 млн рублей. Увеличился объем вложений из федерального бюджета — с 262,2 млн рублей до 317,4 млн рублей. Из внебюджетных источников планируют привлечь еще 5,2 млн. Средств из республиканского бюджета Татарстан выделяться не будет.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:54
    Да, видны эти зарядные станции в Казани на Ямашева и Амирхана. Еще бы как то разметку нанесли, чтобы бензиновые кони не занимали место их экологичноисполненных собратьев. А то бензиново-дизелные кони грязнули и везде и всем стараются нагадить.
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