В Татарстане запустили 95 построенных в 2022 году зарядных станций для электромобилей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в субботу запустили построенную электрозарядную инфраструктуру для электромобилей — в 2022 году в регионе установили 95 быстрых зарядных станций, сообщили ТАСС в АО «Сетевая компания». Станции построили по федеральной программе развития инфраструктуры электрозарядных станций.

— <…> вся программа полностью выполнена. <…> Освоено около 500 млн рублей, из них 177 млн рублей — субсидии из федерального центра, — сказал генеральный директор компании Ильшат Фардиев на церемонии запуска на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Электрозаправки установили в шести городах и девяти районах республики. Места размещения зарядных станций определили совместно с Минпромторгом республики. С 1 января зарядить автомобиль можно будет через мобильное приложение компании.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В декабре почти на 20% увеличили объем финансирования государственной программы по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в Татарстане. Финансирование выросло с почти 267,5 млн рублей до 322,6 млн рублей. Увеличился объем вложений из федерального бюджета — с 262,2 млн рублей до 317,4 млн рублей. Из внебюджетных источников планируют привлечь еще 5,2 млн. Средств из республиканского бюджета Татарстан выделяться не будет.



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Маргарита Головатенко