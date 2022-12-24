Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место на чемпионате России по фигурному катанию
Уроженка Казани фигуристка Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Спортсмены набрали 218,60 балла, сообщает «РИА Новости».
Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар, набрав 234,39 балла. Второе место заняли олимпийские чемпионы в командных соревнованиях, чемпионы мира, чемпионы Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 233,88 балла.
В ноябре Тарасова и Морозов стали победителями казанского этапа Гран-при. Они чисто исполнили произвольную программу. Суммарно пара набрала 236,36 балла. На втором месте были Ясмина Кадырова и Валерия Колесова (224,95). Бронза у Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова (214,31).
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