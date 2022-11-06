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Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили на казанском этапе Гран-при России

17:55, 06.11.2022
Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили на казанском этапе Гран-при России
Фото: скриншот трансляции Первого канала

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями казанского этапа Гран-при. Они чисто исполнили произвольную программу. Суммарно пара набрала 236,36 баллов.

На втором месте — Ясмина Кадырова и Валерия Колесова (224,95). Бронза у Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова (214,31).

Накануне фигуристы выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар. Они получили за свое выступление 78,8 балла.

Напомним, Евгения Тарасова — уроженка Казани. На зимних ОИ в Пекине в паре с Владимиром Морозовым она стала серебряным призером Олимпиады.

В одиночном катании победительницей третьего этапа Гран-при стала стала уроженка Казани Камила Валиева. Она получила 241,72 балла — 83,3 балла за короткую программу + 158,42 балла за произвольную программу.

Второй в одиночном катании стала фигуристка Вероника Яметова (210,34; 75,90 + 134,44). Третью строчку заняла Ксения Синицына (207,55; 70,54 + 137,01).

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Максим Кокунин
СпортФигурное катание Татарстан

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