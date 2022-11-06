Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили на казанском этапе Гран-при России
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями казанского этапа Гран-при. Они чисто исполнили произвольную программу. Суммарно пара набрала 236,36 баллов.
На втором месте — Ясмина Кадырова и Валерия Колесова (224,95). Бронза у Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова (214,31).
Накануне фигуристы выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар. Они получили за свое выступление 78,8 балла.
Напомним, Евгения Тарасова — уроженка Казани. На зимних ОИ в Пекине в паре с Владимиром Морозовым она стала серебряным призером Олимпиады.
В одиночном катании победительницей третьего этапа Гран-при стала стала уроженка Казани Камила Валиева. Она получила 241,72 балла — 83,3 балла за короткую программу + 158,42 балла за произвольную программу.
Второй в одиночном катании стала фигуристка Вероника Яметова (210,34; 75,90 + 134,44). Третью строчку заняла Ксения Синицына (207,55; 70,54 + 137,01).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым