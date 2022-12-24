В результате ДТП в Татарстане с участием УАЗа и иномарки один человек погиб, трое пострадали

Фото: Госавтоинспекция РТ

В Нижнекамском районе Татарстана произошла вторая за сутки смертельная авария. 66-летний водитель автомобиля УАЗ вылетел на встречную полосу и врезался в Toyot’у, сообщает Госавтоинспекция республики.

В результате ДТП водитель УАЗа скончался по пути в больницу, а его пассажир и еще два пассажира второго автомобиля получили травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Напомним, сегодня же в Нижнекамском районе Татарстана на 80 километре дороги Чистополь — Нижнекамск произошло смертельное ДТП. Водитель Mitsubishi, не выбрав безопасную скорость, выехал на «встречку» и врезался в «Ниву». В результате удара водитель второго автомобиля скончался на месте, а пассажир первого получил травмы.

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Максим Кокунин