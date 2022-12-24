В Нижнекамском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Сегодня в Нижнекамском районе Татарстана на 80 километре автодороги Чистополь — Нижнекамск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Уточняется, что водитель Mitsubishi, не выбрав безопасную скорость, выехал на «встречку» и врезался в «Ниву». В результате удара водитель второго автомобиля скончался на месте, а пассажир первого получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Зеленодольском районе Татарстана 22 декабря 28-летний водитель ЗАЗ «Славута» столкнулся с «Газелью» — в результате происшествия погибла пассажирка легкового автомобиля, сидевшая на переднем сидении.



Водитель и еще две пассажирки ЗАЗ получили травмы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. ДТП произошло на неосвещенном участке дороги.

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Максим Кокунин