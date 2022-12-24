Главное о коронавирусе на 24 декабря: Индия поможет КНР в борьбе с пандемией, побочка вакцин не опаснее вируса

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Новые случаи заражения коронавирусом в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 87 человек. Всего на 23 декабря в республике зарегистрировано 192 760 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 189 729 человек, за минувшие сутки — 126. Всего скончались 2 008 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 14 декабря — умер один человек. Госпитализировали еще 28 человек.



По данным на 23 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 91 человека. Всего в республике было зарегистрировано 192 673 случая COVID-19. Кроме того, 68 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 189 603 выздоровевших пациентов). Число летальных исходов достигло уровня в 2 008 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 14 декабря — умер один человек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале пандемии COVID-19 чаще умирали в Курганской и Челябинской областях

За последние сутки в России выявили 7 409 случаев коронавируса, выздоровели 6 986 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 757 697, а выздоровевших — до 21 157 222. Госпитализированы за сутки 1 108 человек. Умерли за сутки 54 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 393 тысячи человек.



Как выяснили исследователи НИУ ВШЭ, на первых этапах пандемии COVID-19 от вируса больше всего погибали жители регионов России, для которых характерен высокий уровень дохода и безработицы, а также большое число мигрантов и молодых людей. В список таких попали Хабаровский край, Курганская, Челябинская и Амурская области.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также специалисты выяснили, что показатель смертности среди пенсионеров в отдельных субъектах страны находится на более низком уровне, чем в других. Они объяснили это явление тем, что граждане почтенного возраста менее социальны, более осторожны, а также соблюдают самоизоляцию.

Пик заболеваемости COVID-19 в Китае может прийтись на январь

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 656 624 289 раз, 6 677 474 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 365 943 ). На второй строчке — Индия (44 676 696), на третьей — Франция (39 322 741), на четвертой — Бразилия (36 092 845), на пятой — Германия (37 211 937).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 090 200). За ними следуют Бразилия (692 652), Индия (530 690), Россия (385 358), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 834).



За время пандемии было сделано 13 098 830 125 инъекции вакцины против коронавируса.



Эксперт по эпидемиологии Университета Гонконга Бен Коулин сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в Китае может прийтись на январь. По его словам, в Пекине вспышка коронавируса уже достигла своих максимальных значений.

Председатель совета по содействию экспорту фармацевтических препаратов Сахил Мунджал заявил, что Индия сможет поставлять в Китай больше лекарств из-за роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, в список лекарств для экспорта войдут жаропонижающие препараты, а также ибупрофен и парацетамол, которые сейчас пользуются высоким спросом в КНР и оказались в дефиците.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Китайская корпорация Xiaomi начала увольнять своих сотрудников. Причина — инфляция и рост заболеваемости COVID-19 в стране. Отмечается, что в течение трех кварталов после падения прибыли ожидается отставка трех человек, занимающих руководящие должности.

Воспаление сердечной мышцы (миокардит), вызванное вакцинацией от COVID-19, приводит к смерти реже, чем при том же заболевании вирусного характера. К такому выводу пришли ученые из университета Гонконга. В своих исследованиях специалисты опирались на медицинские записи в общей электронной базе данных больниц Гонконга.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Антон Гаврилов