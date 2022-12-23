Уроженка Казани Камила Валиева не смогла войти в тройку лидеров на чемпионате России по фигурному катанию

На чемпионате России — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, завершилась короткая программа в женском одиночном катании. Фигуристка из Казани Камила Валиева не смогла попасть в тройку лучших.

Первое место по итогам короткой программы заняла Софья Акатьева из Москвы. Она набрала 85,59 балла. На втором месте расположилась представительница Санкт-Петербурга Елизавета Туктамышева. В ее активе — 82,98 балла. Тройку лидеров замкнула москвичка Софья Муравьева, которая получила 79,96 балла.

Камила Валиева заняла 4-е место. На ее счету — 76,61 балла.

Напомним, в начале декабря Камила Валиева выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Спортсменка набрала в финале 27,55 балла. Таким образом, она обогнала Софью Муравьеву, набравшую 22,67 балла.



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Айрат Назипов