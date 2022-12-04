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Камила Валиева выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам

18:45, 04.12.2022
Камила Валиева выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам
Фото: скриншот видео

Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Спортсменка набрала в финале 27,55 балла. Таким образом она обогнала Софью Муравьеву, набравшую 22,67 балла.

В командном турнире чемпионата России по прыжкам команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе заняла 2-е место. В ее составе выступала уроженка Казани Камила Валиева.

Напомним, в ноябре Камила Валиева выступила в Казани на одном из этапов Гран-при России по фигурному катанию. Спортсменка выиграла его, набрав 241,72 балла — 83,3 за короткую и 158,42 балла за произвольную программу.

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Елизавета Пуншева
СпортФигурное катание

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