Камила Валиева выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам
Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.
Спортсменка набрала в финале 27,55 балла. Таким образом она обогнала Софью Муравьеву, набравшую 22,67 балла.
В командном турнире чемпионата России по прыжкам команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе заняла 2-е место. В ее составе выступала уроженка Казани Камила Валиева.
Напомним, в ноябре Камила Валиева выступила в Казани на одном из этапов Гран-при России по фигурному катанию. Спортсменка выиграла его, набрав 241,72 балла — 83,3 за короткую и 158,42 балла за произвольную программу.
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