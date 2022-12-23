Покинувший «Ак Барс» Александр Бурмистров перешел в магнитогорский «Металлург»

Бывший нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров стал игроком магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между клубом и 31-летним центральным нападающим рассчитано до конца сезона 2022/23.

Александр Бурмистров — воспитанник казанского хоккея. Свою профессиональную карьеру нападающий начал в 2006 году в «Ак Барсе-2». Выступал за «Ак Барс» (2008/09, 2013-2015, 2018, 2020/22), «Атланту Трэшерз» (2010/11), «Виннипег Джетс» (2011—2013, 2015—2017), «Сент-Джонс Айскапс» (2012/13), «Аризону Койотис» (2016/17), «Ванкувер Кэнакс» (2017/18) и «Салават Юлаев» (2018-2020). Последний сезон Бурмистров провел в «Ак Барсе». За 26 игр он набрал 3 очка. Всего в КХЛ на счету нападающего 406 игр и 149 (47+102) очков.

Фото: t.me/hc_akbars

Отметим, что Александр Бурмистров покинул казанский клуб, расторгнув контракт по соглашению сторон. Пресс-служба «Ак Барса» пожелала ему удачи.

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Айрат Назипов