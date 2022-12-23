Александр Бурмистров покидает «Ак Барс»
Нападающий Александр Бурмистров покидает казанский «Ак Барс». Как сообщили в клубе, контракт расторгнут по соглашению сторон.
— Благодарим за игру, самоотдачу и незабываемые эмоции. Желаем удачи в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении.
В этом сезоне 31-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3». В «Ак Барсе» Бурмистров зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.
Накануне СМИ сообщили, что Бурмистров продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Контракт с экс-форвардом «Ак Барса» будет действовать до конца сезона-2022/23.
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