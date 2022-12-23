Администрация Челнов запустила голосование о том, нужен ли салют в новогоднюю ночь

Фото: realnoevremya.ru/Артем Рябов (архив)

Власти Набережных Челнов запустили онлайн-голосование, чтобы узнать мнение горожан по поводу праздничного салюта на главной площади в Новый год. Опрос запущен в официальном сообществе мэрии в социальной сети «Вконтакте».



За три часа голосования 50,6% пользователей проголосовали против салюта, 45,3% встретили идею положительно. Не определились порядка 4%.

В комментариях жители предложили сделать салют, но менее продолжительным, чтобы сэкономить часть средств и при этом «сохранить ощущение праздника». Некоторые высказались о том, что салют неуместен в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Еще часть жителей пожелала получить ответ на вопрос о том, куда пойдут сэкономленные на салютах средства, если власти решат воздержаться от пышных празднеств.

Ради поддержки военнослужащих и их семей, а также для обеспечения приоритетных экономических статей бюджетов некоторые регионы решили отпраздновать Новый год скромно — где-то отказались от закупки новых элементов декорирования, где-то — от масштабных гуляний. Татарстан же решил не лишать население праздника — столица республики и другие города уже готовятся к встрече 2023-го. О том, сколько они тратят на новогоднее преображение, — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко