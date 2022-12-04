«Новый год как в кино» и отказ от салюта: как города Татарстана готовятся к встрече 2023-го

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До Нового 2023 года остается меньше месяца. Встречать его Россия, которая в этом году стала на четыре субъекта больше, будет в непростое время — продолжается специальная военная операция, объявленная главой государства Владимиром Путиным 24 февраля. Ради поддержки военнослужащих и их семей, а также для обеспечения приоритетных экономических статей бюджетов, некоторые региона решили отпраздновать Новый год скромно — где-то отказались от закупки новых украшений, где-то от масштабных гуляний. Татарстан же решил не лишать население праздника — столица республики и другие города уже готовятся к встрече 2023-го. О том, сколько они тратят на преображение — в материале «Реального времени».

«Новый год как в кино» в Иннополисе

Самый молодой и технологичный города Татарстана Иннополис потратит на организацию и проведение городского новогоднего мероприятия 4,3 млн рублей. При этом изначально закладывалось 4,9 миллиона.

Новогоднее мероприятие запланировано не на главную ночь — с 31 декабря на 1 января, а на 18 декабря. Его концепция определена как «Новый год как в кино» — «уличное, семейное мероприятие, направленное на активный отдых и скандинавский стиль». Посетить мероприятие, которое организуют в лесопарковой зоне, сможет каждый желающий — вход обещают сделать бесплатным.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Четырехчасовое мероприятие включает в себя выступление кавер-группы в стиле джаз или рок или в стиле танцевальной музыке. Ее репертуар должен состоять как минимум из пять песен за выход, а общее количество композиций — не менее десяти. После такого разогрева на сцене появится популярная инди- или поп-группа. Ее выступление продлится минимум час. На праздничном мероприятие будет работать диджей — Иннополис требует, чтобы у него был опыт выступления на мероприятиях, где находилось минимум 2 тысячи гостей.

Мероприятие пройдет с участием главного новогоднего персонажа — Деда Мороза. Все четыре часа ему предстоит взаимодействовать с детьми. Помимо Деда Мороза на площадке будут работать три актера-аниматора.

Специального к праздничной программе создадут телеграм-бота на русском языке для прохождения теста «Кто ты из миро кино?". Он должен состоят из 10 вопросов с 3 вариантами ответов и с результатом в виде персонажа из популярных новогодних фильмов или мультфильмов.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Для детей организую конкурсы и активности: «Попади снежком в мешок Деда мороза», «Снежный боулинг», «Новогодний пазл», а также эстафета «Укрась ёлочку». Гости смогут согреться безалкогольным напитком — это будет или пунш, или глинтвейн, или грог.

Гости также зажгут бенгальские огни. Организаторы планируют закупить 300 штук. На праздничной площадке также предоставят возможность отправить «Письмо любимым». Для этих целей приобретут 500 открыток в новогодней тематике.

Бугульма не стала урезать новогодние расходы, но отказалась от салюта

На уровне прошлого года остались новогодние расходы Бугульмы. Город выделил ровно 2 миллиона рублей на оформление и проведение праздничного мероприятия.

Для жителей и гостей Бугульмы организуют костюмированный интерактивный спектакль с хореографическими элементами и огромными декорациями. В планах крио-шоу с двумя крио-пушками, а также конфетти-машинами и фотозоной.



Задание на проведение новогоднего мероприятия практически аналогично прошлогоднему. Однако в списке отсутствует салют. В прошлом году бугульминские власти заказали 5-минутный салют.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На праздничной площадке будут работать как минимум пять новогодних героев. Продолжаться новогоднее мероприятие на площади Ленина будет не менее 40 минут. Там установят искусственную 17-метрокую елку, украшенную гирляндами теплого белого свечения и верхушкой в виде розы ветров, а также бантами.

Чистополь купил сосну за 1,5 миллиона

Тем временем Чистополь приобрел каркасную уличную сосну. Установят ее в Скарятинском парке.

Обошлась покупка главного символа Нового года бюджету Чистопольского района в 1,57 млн рублей. Поставит искусственного дерева индивидуальный предприниматель Е. Дмитриева — именно ей достался контракт. Ей удалось выиграть тендер, предложив почти в два раза меньше начальной цене, объявленной заказчиком — 2,89 миллиона.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Высота сосны — минимум 22 метра. Она должны быть предназначена для использования в уличных условиях и создания условий для организации досуга в местах массового отдыха населения.

В прошлом году 1,57 миллиона Чистополь уже потратил на закупку новогодних изделий, в том числе елки на металлическом каркасе за 195 тысяч рублей. Большая часть суммы ушла на приобретение светодиодных консолей.

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Татьяна Демина