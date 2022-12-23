Жители новых регионов России с 1 января могут получить услуги по подбору работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители четырех новых российских регионов смогут получить услуги по подбору работы с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина.



— С 1 января 2023 года жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут получить содействие в поиске подходящей работы и другие услуги в сфере занятости, — указывается в сообщении.

Напомним, 30 сентября в московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

Незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин решил 21 февраля 2022 года. Указы он подписал сразу же, а следом за ними и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.



Россия признала также независимость и суверенитет Запорожской и Херсонской областей — 29 сентября Владимир Путин подписал соответствующие указы.

В начале декабря в правительство России внесли законопроект о системах здравоохранения новых территорий. Государственная дума должна завершить все процедуры по его принятию уже в этом году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко