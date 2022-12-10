В правительство России внесли законопроект о системах здравоохранения новых территорий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что законопроект по интеграции системы здравоохранения новых территорий внесен в правительство. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, планируется, что Государственная дума должна завершить все процедуры по его принятию уже в этом году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.



Перед этим, с 23 по 27 сентября, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу их вхождения в состав России. За высказалось большинство жителей регионов. В Запорожской области идею поддержали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

Незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин решил 21 февраля 2022 года. Указы он подписал сразу же, а следом за ними и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.



Независимость и суверенитет Запорожской и Херсонской областей Россия признала лишь в этом месяце. 29 сентября Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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Максим Кокунин