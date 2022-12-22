В Казани установили новогодний таксофон

Фото: администрация Советского района Казани

К открытию городской елки на Советской площади Казани появилась красная телефонная будка, которую установил «Таттелеком».



Из таксофона можно позвонить Деду Морозу, поздравить его или поделиться новогодним желанием.

— Связаться с главным волшебником предстоящего праздника просто — надо снять трубку и набрать номер телефона 2023. «Горячая линия» с Дедом Морозом будет доступна для всех желающих до конца января наступающего года, — сказано в сообщении.

В Казанском кремле 20 декабря впервые открылся двор Присутственных мест. До 15 января во дворе Присутственных мест будут проходить новогодняя ярмарка, зимняя программа со спектаклями, детские мастер-классы и выступления казанских групп.



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Маргарита Головатенко