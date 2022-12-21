Во дворе Присутственных мест казанского Кремля расположилась праздничная площадка — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В казанском Кремле 20 декабря впервые открылся двор Присутственных мест. Жители столицы Татарстана приходят, чтобы посмотреть, как он преобразился, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В разное время здесь находились конюшня и шатер кузнеца, а в последние годы — парковка. Теперь это место для людей — сейчас на территории расположилась праздничная площадка, украшенная декорациями и иллюминациями.

Здесь же теперь стоит 17-метровая елка, на ней — 5 тысяч метров гирлянд и новогодние игрушки в татарском стиле. Дерево поместили так, чтобы было и башню Сююмбике, и Благовещенский собор. Елка здесь не одна — двор украшают 80 живых деревьев.

Во дворе появились ярмарочные домики. Теперь здесь можно приобрести татарские национальные блюда, попробовать экзотические чаи или вспомнить вкус из детства и взять домашний бульон в стаканчике.

Новое пространство казанцам понравилось. Они ожидают, что оно будет радовать их и после Нового года.

До 15 января во дворе Присутственных мест будут проходить новогодняя ярмарка, зимняя программа со спектаклями, детские мастер-классы и выступления казанских групп.

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Маргарита Головатенко