В двух районах Татарстана ограничили движение грузовиков и автобусов из-за неблагоприятных погодных условий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В двух районах Татарстана на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничили движение на дорогах для пассажирских автобусов и грузового транспорта, а еще маршрутных и легковых такси, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Движение ограничено:

в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км, общей протяженностью 7,5 км;

в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км, протяженностью 22,5 км.

В Татарстане наблюдаются сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

Для мониторинга обстановки на дорогах и организации взаимодействия на трассу М-5 «Урал» направлены оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане утром в понедельник с 5:40 сняли ограничение движения для грузовых машин и автобусов на федеральных и региональных автомобильных дорогах, которое начало действовать днем ранее в 23 часа.

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Маргарита Головатенко