В Татарстане вводят ограничение движения автобусов и грузовиков до улучшения погоды

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане в 23:00 начнет действовать ограничение движение автобусов. Его снимут после улучшения погоды, сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ.

— На автомобильных дорогах федерального и регионального значения, проходящих по территории республики вводится временное ограничение движения грузового транспорта и автобусов, — предупреждает ГИБДД.

Автомобилистов призывают не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. При внештатных ситуациях на дороге водители могут обратиться за помощью по следующим номерам:

8(843)5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по Татарстана);

8(843)2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» предупреждает, что из-за снега, мокрого дождя и ограниченной видимости в Татарстане для грузиков и рейсовых автобусов с 23:00 временно закрываются участки федеральных трасс:

км 735+683 — км 1166+710 М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;

км 0+000 — км 28+916 подъезд к г. Ижевск и Пермь от трассы М-7 «Волга»,

км 10+910 — км 399+065 Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном

км 0+000 — км 136+969 Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;

км 95+566 — км 126+279 А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга»;

км 122+805 — км 136+710 А-151 Цивильск — Ульяновск,

км 15+760 — 127+190 подъезд к Кирову от трассы М-7 «Волга»

Об ухудшении погоды предупредили днем в Гидрометцентра Татарстана. По прогнозу синоптиков, в республике ожидается ледяной дождь, гололед, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, а также сильный ветер.

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Татьяна Демина