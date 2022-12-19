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В Татарстане снято ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов

08:06, 19.12.2022
В Татарстане снято ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане утром в понедельник с 5:40 снято ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов на федеральных и региональных автомобильных дорогах. Распоряжение издали в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вчера из-за ухудшения погодных условий в республике с 23:00 начало действовать ограничение движения автобусов и грузового транспорта. В Госавтоинспекции сообщали, что его снимут после улучшения погоды.

— На автомобильных дорогах федерального и регионального значения, проходящих по территории республики вводится временное ограничение движения грузового транспорта и автобусов, — предупредили в ГИБДД.

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Елизавета Пуншева
АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан

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