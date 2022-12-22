В ДТП на встречке в Зеленодольском районе Татарстана погиб человек

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Зеленодольском районе Татарстана 22 декабря 28-летний водитель ЗАЗ «Славута» столкнулся с «Газелью» — в результате происшествия погибла пассажирка легкового автомобиля, сидевшая на переднем сидении, сообщили в пресс-службе МВД по республике.



Водитель и еще две пассажирки ЗАЗ получили травмы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. ДТП произошло на неосвещенном участке дороги.

Согласно предварительным данным ГИБДД по Татарстану, водитель ЗАЗ мог не выбрать безопасную скорость.

Фото: ГИБДД по Татарстану

Смертельное ДТП произошло утром 21 декабря на 30-м километре автодороги Алексеевск — Билярск. Как рассказали в ГИБДД по республике, женщина за рулем автомобиля Lada Kalina превысила скорость и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Lada Largus.



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Маргарита Головатенко