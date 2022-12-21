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Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Татарстане

10:11, 21.12.2022
Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Татарстане
Фото: ГИБДД Татарстана

Утром 21 декабря на 30-м километре автодороги Алексеевск — Билярск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Как рассказали в ГИБДД, женщина за рулем автомобиля Lada Kalina превысила скорость и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Lada Largus.

— В результате ДТП женщина-водитель автомобиля Lada Kalina скончалась на месте. Обстоятельства ДТП выясняются, — отметили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД Татарстана

Напомним, что по такому же сценарию накануне произошла массовая авария на трассе под Челнами. Там в результате аварии перевернулся микроавтобус с 11 пассажирами. Помощь медиков понадобилась двум пострадавшим.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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