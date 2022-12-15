В Миндортрансе Татарстана признали проблему пробок из-за ремонта дорог

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Миндортрансе Татарстана признали проблему больших пробок при ремонте и строительстве дорог. Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов ответил на вопрос «Реального времени» о путях решения этой проблемы.

По его словам, без ремонта не обойдешься. Власти приняли решение о прекращении ремонтных работ на дорогах в вечернее время в субботу и воскресенье. Такое решение практикуют с этого года:

— Даже ближе к Казани, если ремонтные работы ведутся, даже если асфальт уже сфрезировали, то вряд ли в ночное время в субботу и воскресенье строители стоят. Дали возможность людям в субботу и воскресенье на дачу и обратно съездить. И это дало большой эффект.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ханифов отметил, что изменения были внесены и в практику ремонта и строительства мостов. В республике отошли от проведения ремонтных работ в жесткие сроки с 1 мая по 1 ноября, как это было принято раньше.

— Не все хорошо в сторону Заволжья, в сторону Чувашии. Сейчас вот сдали большой достаточно участок четерехполосный. Я думаю, там на следующий год тоже наши муки закончатся, — отметил Ханифов.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В 2022 году в Татарстане на дорожные работы по федеральным проектам потратили 194 млрд рублей. Всего в этом году в Татарстане по программе дорожных работ отремонтировали и реконструировали более 443 км региональных дорог и 630 км дорог местного значения. Их привели в нормативное состояние.



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Маргарита Головатенко