Днем в воскресенье в Казани зафиксировали +2,5 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Днем в воскресенье в Казани потеплело до +2,5 °С. Такую температуру в 16:59 зарегистрировал пункт наблюдения на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева.

По состоянию на 14:19 температура составила +1,2 градуса. К 15:59 она достигла ровно +2 °С, а к 16:19 поднялась до +2,1 °С, к 16:29 — до +2,3 °С

Пункт наблюдения на пересечении улиц Файзи и Бигичева на 16:59 зафиксировал +2,3 градуса. В это же время, по данным ПНЗ №9 на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской, она составляла +1,9 °С.



Скриншот сайта Гидрометцентра Татарстана

Температуры выше 0 градусов зарегистрировали почти по всему Татарстану. Метеостанция «Вязовые» неподалеку от Казани в 16:50 зафиксировала +2,2 градуса. Такой же отметки достигла и температура на метеостанции «Большие Кайбицы» в 17:00.

Напомним, в Гидрометцентре Татарстана предупреждали, что в воскресенье может потеплеть до +3 градусов. По прогнозу синоптиков, с 17 по 19 декабря в республике может выпасть около половины месячной нормы осадков



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Татьяна Демина