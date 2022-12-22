Эмир, хаким баш, юлбашчы? Как должен именоваться глава Татарстана — опрос

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне группа депутатов Госсовета Татарстана внесла в республиканский парламент проект поправок в Конституцию РТ, предусматривающий в том числе смену наименования высшего должностного лица. Но уже сегодня Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, проведя бурное обсуждение, рекомендовал отозвать законопроект и доработать его.



Депутаты предлагают переименовать должность высшего должностного лица Татарстана, которую на сегодняшний день занимает Рустам Минниханов, в «главу». Однако не все согласны с этим предложением. Депутат Госсовета Римма Ратникова предложила подумать над дополнительным наименованием.

— Сейчас обсуждение началось в СМИ — ил башы, дәүләт башлығы, еще какие-то слова. Может быть, из тюркских языков какое-то заимствование можно взять, вплоть до хаким баш, баш хаким, әмир. Есть замечательное слово в татарском языке юлбашчы, но, правда, оно вроде как в значении «вождь» использовалось до нынешнего времени, — заявила депутат.

Напомним, с начала следующего года высшее должностное лицо субъекта России не может именоваться «президент». Сейчас в стране так называют только главу Татарстана.

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2021 года. Тогда председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин допускал, что должность президента республики переименуют к лету 2022 года. Однако год, который позиционировался как переходный для внесения изменений в законодательство в части вопроса наименования должности, заканчивается, а сдвига все еще нет.

— Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны слушать друг друга. Когда шла работа по изменению Конституции, была создана рабочая комиссия, много авторитетных людей было, и очень позитивно процедура прошла. А в части вот этого закона не только же наши депутаты, 60—70 проголосовали [против]. Если тот же Клишас (автор законопроекта, — прим. ред.) приехал в наш парламент, встретился, объяснил, рассказал, я думаю, что позиция была несколько другая. Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах, — комментировал в декабре 2021 года закон сам Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно закону о публичной власти, наименованием должности высшего должностного лица субъекта России является в соответствии с конституцией (уставом) региона наименование «Глава» или «Губернатор» с дальнейшим указанием наименования субъекта. Вместе с этим «с учетом исторических, национальных и иных традиций» региона может быть предусмотрено дополнительное наименование должности. Ограничение лишь одно — оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента России.

К слову, в одном из актов Владимира Путина должность Рустама Минниханова уже указана не как «президент», а как «глава». Речь идет об указе от 21 декабря 2020 года №800 «Вопросы Государственного Совета Российской Федерации» — изменения в этой части внесли в июле текущего года.

«Реальное время» предлагает читателям высказать свою точку зрения в этом непростом вопросе, дискуссии по которому ведутся уже продолжительное время. Как, по вашему мнению, должна называться должность Рустама Минниханова? Вы можете выбрать один из вариантов ответа или предложить свой.

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Татьяна Демина, Антон Гаврилов