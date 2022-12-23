Фитнес-тренер: «Спортивные занятия после переедания и алкоголя — удар по печени, сердцу, сосудам»

Во время новогодних застолий тяжелые тренировке могут нанести вред здоровью. При этом совсем отказываться от занятий спортом не стоит. Об этом сообщил мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин, передает DailyMoscow.

— Спортивные занятия после переедания и алкоголя — удар по печени, сердцу, сосудам. Организм старается расщепить молекулы этанола и максимально быстро избавиться от токсинов и веществ распада, — отметил он.

Интенсивные тренировки в период новогоднего застолья могут привести к нарушению обмена веществ, так как во время физических нагрузок происходит накопление веществ во всех клетках. Это, в свою очередь, может вылиться в инсульт.

Сохранить фигуру в новогодние праздники помогут не только умеренные тренировки. Диетолог Ирина Пичугина рассказала, как можно снизить вред для организма и формы от новогодних блюд.

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Елизавета Пуншева