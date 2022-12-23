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Фитнес-тренер: «Спортивные занятия после переедания и алкоголя — удар по печени, сердцу, сосудам»

00:30, 23.12.2022
Фитнес-тренер: «Спортивные занятия после переедания и алкоголя — удар по печени, сердцу, сосудам»
Фото: pxhere.com

Во время новогодних застолий тяжелые тренировке могут нанести вред здоровью. При этом совсем отказываться от занятий спортом не стоит. Об этом сообщил мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин, передает DailyMoscow.

— Спортивные занятия после переедания и алкоголя — удар по печени, сердцу, сосудам. Организм старается расщепить молекулы этанола и максимально быстро избавиться от токсинов и веществ распада, — отметил он.

Интенсивные тренировки в период новогоднего застолья могут привести к нарушению обмена веществ, так как во время физических нагрузок происходит накопление веществ во всех клетках. Это, в свою очередь, может вылиться в инсульт.

Сохранить фигуру в новогодние праздники помогут не только умеренные тренировки. Диетолог Ирина Пичугина рассказала, как можно снизить вред для организма и формы от новогодних блюд.

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Елизавета Пуншева
СпортОбщество

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