Диетолог о новогоднем столе: «Постарайтесь исключить жирное»

В новогоднюю ночь можно постараться снизить негативный для организма эффект от вредных блюд. Как сохранить фигуру во время застолья, «Известиям Мордовии» рассказала диетолог Ирина Пичугина.

В первую очередь не стоит сбиваться с привычного режима питания. Не надо пропускать приемы пищи, рассчитывая на праздничный ужин. Так желудочно-кишечный тракт будет готов к обильному угощению, отметила диетолог.

Кроме того, можно поставить перед собой маленькую тарелку и есть из нее весь вечер. Так лучше получится контролировать количество съеденного.

— Самое главное — еды не должно быть много, постарайтесь исключить жирное, оно не сочетается с алкоголем и может вызвать приступ панкреатита, — отметила Пичугина.

Напомним, диетолог Ирина Писарева рассказала, какие блюда на новогоднем столе могут стать полезными. В список вошли квашеная капуста и соленые огурцы.



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Елизавета Пуншева