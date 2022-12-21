Новости общества

00:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Диетолог о новогоднем столе: «Постарайтесь исключить жирное»

23:32, 21.12.2022
Диетолог о новогоднем столе: «Постарайтесь исключить жирное»
Фото: pxhere.com

В новогоднюю ночь можно постараться снизить негативный для организма эффект от вредных блюд. Как сохранить фигуру во время застолья, «Известиям Мордовии» рассказала диетолог Ирина Пичугина.

В первую очередь не стоит сбиваться с привычного режима питания. Не надо пропускать приемы пищи, рассчитывая на праздничный ужин. Так желудочно-кишечный тракт будет готов к обильному угощению, отметила диетолог.

Кроме того, можно поставить перед собой маленькую тарелку и есть из нее весь вечер. Так лучше получится контролировать количество съеденного.

— Самое главное — еды не должно быть много, постарайтесь исключить жирное, оно не сочетается с алкоголем и может вызвать приступ панкреатита, — отметила Пичугина.

Напомним, диетолог Ирина Писарева рассказала, какие блюда на новогоднем столе могут стать полезными. В список вошли квашеная капуста и соленые огурцы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также