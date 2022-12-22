ЦБ России не позволил вывести в теневой оборот 28 млрд рублей

Благодаря работе антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК) российские банки не дали вывести в теневой оборот уже 28 млрд рублей. Отметим, что программа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заработала с 1 июля этого года.

— Банки не допустили вывод в теневой оборот 28 миллиардов рублей, отказав в проведении операций клиентам с высоким уровнем риска, — сообщили в ЦБ «РИА Новостям».



По последним данным регулятора, в антиотмывочном сервисе доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к низкому уровню риска, так называемых «зеленых» клиентов, составляет 98,1%, «желтых» (среднего уровня риска) — 1,1%, «красных» (высокого уровня риска) — 0,8%.

— При этом мы фиксируем снижение количества отказов кредитных организаций клиентам с низким уровнем риска в платформе ЗСК более чем на треть, — добавили в Центробанке.

В прошлом году бизнес-омбудсмен Борис Титов со ссылкой на результаты исследования Института экономики роста им. Столыпина сообщил, что в России в теневой экономике в той или иной форме заняты порядка 30 млн граждан.

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Илина Хакимова