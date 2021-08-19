Бизнес-омбудсмен сообщил, что в России в теневой экономике заняты около 30 млн человек

Фото: Роман Хасаев (архив)

На сегодняшний день в России в теневой экономике в той или иной форме заняты порядка 30 млн граждан. Такие данные привел бизнес-омбудсмен Борис Титов со ссылкой на результаты исследования Института экономики роста им. Столыпина.

— Это и теневая занятость, и финансовые операции, и частично — получающие зарплаты в конвертах, уточнил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Титов напомнил, что власти России борются с теневой экономикой. В частности, в апреле прошлого года принято решение о снижении с 30 до 15% ставки страховых взносов для субъектов МСП при превышении минимального размера оплаты труда, пишет ТАСС. Бизнес-омбудсмен отметил, что мера привела к сокращению числа занятых в теневой экономике и к увеличению поступления НДФЛ, так как люди стали декларировать зарплаты.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ноябре прошлого года в Совете Федерации сообщили, что, по оценке специалистов, объем зарплат «в конвертах» составляет около 10 трлн рублей в год. Неофициальные зарплаты в России получают приблизительно 30—40% работников.

Татьяна Демина