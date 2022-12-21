В Татарстане выросла популярность жизнеутверждающих отечественных драм и комедий

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Онлайн-кинотеатр KION на основе статистики спроса на фильмы и сериалы за 2022 год проанализировал трафик среди татарстанских пользователей и рассказал об их предпочтениях. В 2022 году заметны изменения в привычном образе жизни россиян, для которых просмотр фильмов и сериалов стал одним из основных видов досуга. Особенностью смотрения стала возросшая популярность жизнеутверждающих отечественных драм и комедий.



Лидером в предпочтениях жителей республики среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра заняло драмеди о жажде жизни «Почка» с Любовью Аксеновой. Второе место занял сериал «Два» с Евгением Куликовым в главной роли. Третье место татарстанцы отдали антигламурной комедии «Нереалити» с Ольгой Дибцевой.

Лидером по популярности среди фильмов, которые смотрели в этом году татарстанцы, стала зарубежная польская криминальная драма «Эскортницы». Еще в списке любимых картин 2022 года у жителей Татарстана:

драматический фильм, основанный на реальных событиях, «Одна»;

комедия «Молодой человек» с Павлом Табаковым и Данилой Козловским;

комедийная драма с Алисой Фрейндлих в главной роли;

комедия о приключениях с Таисией Вилковой о покорении Москвы.

Среди зарубежных сериалов в 2022 году татарстанцы чаще всего смотрели нашумевший турецкий сериал «Постучись в мою дверь», комедийную мелодраму с криминальным уклоном «Без памяти» и британский триллер о пропаже ребенка «Утонувшие».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко