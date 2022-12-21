В Татарстане на пожаре в частном доме пострадала 68-летняя женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В селе Алан Тюлячинского района Татарстана на пожаре в частном доме пострадала 68-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что сообщение о возгорании в доме №134 по улице Пионерской поступило сегодня в 8.00. Прибывшие пожарные подразделения локализовали огонь через 23 минуты, а полностью ликвидировать его удалось к 8.32.

Площадь пожара составила 70 кв.м. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сам дом не был газифицирован и в нем имелось лишь печное отопление. Пострадавшая женщина получила ожоги лица. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера утром на пожаре в квартире дома по улице Лермонтова в Лениногорске погибли два человека. О возгорании стало известно в 4.28. К приезду первых пожарных подразделений в двухкомнатной квартире горели вещи и мебель. Спустя 12 минут пожарным удалось локализовать пожар. В 4.57 пожарные обнаружили тело мужчины, а через 18 минут — и тело женщины.

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Максим Кокунин