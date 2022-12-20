На пожаре в Лениногорске погибли два человека

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня ранним утром на пожаре в квартире дома по улице Лермонтова в Лениногорске погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС по Татарстану.

О возгорании стало известно сегодня в 4.28. К приезду первых пожарных подразделений в двухкомнатной квартире горели вещи и мебель. Спустя 12 минут пожарным удалось локализовать пожар. В 4.57 пожарные обнаружили тело мужчины, а через 18 минут — и тело женщины. Их личности устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Причина произошедшего выясняется.

Напомним, на выходных при пожаре в казанском общежитии погиб 19-летний юноша. Трагедия произошла на улице Даурской.

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Айрат Назипов