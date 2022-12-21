«Коммерсантъ»: послания президента России Федеральному собранию в этом году не будет

Послания президента Федеральному собранию в 2022 году не будет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП).

О том, что ожидать оглашения послания президента Федеральному собранию следует уже в следующем году, сообщили три источника, близкие к АП.

Тем не не менее, по информации издания, «предподготовка» к выступлению велась, но до масштабной работы над текстом в администрации президента (АП) так и не дошло. Источники сообщили, что собирались предварительные предложения, но это был «очень ранний уровень» работы: «Спрашивали: что бы вы считали целесообразным видеть в послании». Еще один источник заявлял, что вскоре у него возникло впечатление, что подготовка «затухла»: он все чаще слышал объяснение, что обязательного обращения президента к парламенту в этом году не требуется.

Как поясняет собеседник «Ъ», послание стоит оглашать, когда ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) станет более понятной.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27 декабря. Вскоре ТАСС, ссылаясь на источники в парламенте, заявило, что послание может состояться уже в следующем году.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выступление Владимира Путина по нацпроектам «по объемности и содержанию де-факто похоже на послание, но все-таки это не послание».

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Илина Хакимова