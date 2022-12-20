В Татарстане плановые проверки прошли на 800 предприятиях — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В марте этого года в России ввели мораторий на плановые проверки предпринимателей. Их заменили профилактическими визитами. За год в Татарстане инспекторы побывали в 800 компаниях республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам заместителя Минэкономики региона Натальи Кондратовой, профвизит — беседа контролируемого органа на месте осуществления деятельности предпринимателя. Она необходима для того, чтобы рассказать предпринимателю об основных требованиях и указать на возможные нарушения, которые у него есть.

— Профилактический визит носит рекомендательный характер, в ходе которого мы просто ознакамливаем лицензиата с обязательными лицензионными требованиями. Никаких штрафов и санкций в ходе профилактического визита не накладывается, — рассказал ведущий сотрудник отдела лицензирования Минэкономики Татарстана.

Мораторий на плановые проверки будет сохранен и в следующем году. Исключения составляют предприятия высокого риска.



Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев во вторник сообщил, что ведомство хочет включить торговые центры и гипермаркеты в список плановых проверок или профилактических визитов на предмет противопожарной безопасности на 2023—2025 годы. По закону МЧС может проводить плановые проверки на объектах чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. В этот список планируют включить ТЦ и гипермаркеты, которые сейчас относятся к категории значительного риска.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко