Эксперт о выборе елки к Новому году: «Сосна дольше держится»

В Казани открылись базары, где можно купить ель к Новому году. Корреспондент ГТРК «Татарстан» выяснил, как выбрать дерево.

Самое главное, на что стоит обратить внимание перед покупкой ели — это иголки. У свежесрубленного дерева, если провести по нему рукой, иголки не осыпаются, а ветка не ломается под давлением. Кроме того, здоровые ели и сосны имеют ровный окрас кроны и яркий хвойный запах.

— Сосна дольше держится, например, у ели европейской запах выраженнее, ель колючая — она колючая, но красивая, — отметил участковый лесничий Матюшинского участкового лесничества Татарстана «Пригородное лесничество» Нурсиль Гибадуллин.

Что касается цен, в среднем ель высотой 2 метра стоит от 1,5 до 5 тысяч. Самый дорогой вид — голубая ель, чуть дешевле — европейская зеленая.

Напомним, деревья, посаженные на территории Казани, нельзя повреждать или сносить. Также запрещается наносить урон деревьям, растущим в городе, не имея на это разрешительных документов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева