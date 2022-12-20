Власти Казани призвали жителей не вредить высаженным в городе елкам

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Деревья, посаженные на территории Казани, нельзя повреждать или сносить. Также запрещается наносить урон деревьям, растущим в городе, не имея на это разрешительных документов, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

— Нанесение любого вреда деревьям, находящимся в городе, без разрешительных документов на квалифицированную обрезку или вырубку считается правонарушением и расценивается как ущерб для экологии города, — говорится в публикации.

Также в сообщении упоминаются случаи, когда для урегулирования подобных ситуаций применяется помощь правоохранительных органов.

— Если вы увидели подобное — можете обратиться в Комитет внешнего благоустройства и узнать, имеются ли основания для совершения этих действий, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Казани ежегодно ненужные новогодние елки отдают на корм лошадям и козам. В 2020 году казанцы собрали 3,5 тонны елок на корм животным. Акция по приему хвойных деревьев проходила в январе. Около трех тонн деревьев отвезли в фермерское хозяйство Дили Карабановой, расположенное недалеко от села Пермяки Высокогорского района. Новогодние елки стали витаминной добавкой для двадцати коз зааненской породы.



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Антон Гаврилов