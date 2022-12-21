Жители казанской многоэтажки жалуются на регулярно протекающую крышу

Фото: скриншот

Регулярно жители одной из казанских многоэтажек вынуждены терпеть потопы. Как только на улице начинается дождь или снегопад — подъезды и квартиры верхних этажей оказываются в воде, сообщает ГТРК «Татарстан».

Не стал исключением и ледяной дождь, прошедший в Казани. Жители дома провели день в попытках дозвониться до аварийной службы с просьбой отключить электричество, чтобы избежать замыкания.

Фото: скриншот

Причиной регулярных происшествий стала неисправная кровля крыши, которую жители просят починить уже несколько лет. Однако пока дело не продвигается, в некоторых квартирах от сырости уже образовалась плесень.

— Мы пробовали от плесени обрабатывать, но ничего не помогает, ремонт никак не сделаешь, потому что все отваливается. И вот эта ситуация длится уже лет 5—10, — пожаловалась жительница дома Гулия Митяева.

В управляющей компании пояснили: виной всему замерзший ливнеприемник. Временные проблемы сотрудники устранили, электричество вернули. Однако сколько ждать ремонта крыши — не рассказали. Теперь жители отправятся в прокуратуру.

Напомним, в Казани с 17 по 19 декабря выпало 17 мм осадков — 34% от месячной нормы. В выходные наблюдался как снег, в том числе мокрый, так и дожди, включая ледяные.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева