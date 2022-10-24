Доходы консолидированного бюджета Татарстана достигли 362 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам января — сентября 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 362,2 миллиарда рублей. Такие данные предоставили в Министерстве финансов республики.

Согласно скорректированному прогнозному плану, по итогам 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана должны составить 458,2 миллиарда рублей.

Большая часть суммы — 309,7 миллиарда — это налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета. На налог на прибыль пришлось 210,5 миллиарда, на налог на товары, работы и услуги — 31,6 миллиарда, налог на совокупный доход принес 16,2 миллиарда, налог на имущество — 33,1 миллиарда. Еще 3,2 миллиарда бюджет Татарстана получил за счет штрафов, санкций и возмещений ущерба.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, 20 октября в Госсовете Татарстана состоялось первое чтение законопроекта о бюджете республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Впервые с момента его подготовки главный финансовый документ обсуждался при непосредственном участии президента Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина